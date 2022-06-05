«Час икс» спецоперации

Для ВСУ наступил «час икс» в зоне спецоперации России на Украине: солдаты противника шокированы и думают о сдаче в плен. Такой вывод из сегодняшнего брифинга официального представителя Минобороны Игоря Конашенкова сделал политолог, специалист по межнациональным конфликтам Евгений Михайлов.

Далее — его прямая речь.

Из сегодняшнего брифинга Конашенкова многие обыватели сделают простой вывод — ну, очередные обстрелы, снова уничтожили вражескую технику и зачистили территорию. И не более того.

Новые достижения ВС России

Но я бы хотел сделать акцент на том, что впервые — на мой взгляд — объем поражения районов скопления живой силы и военной техники превысил отметку в 500 районов. Я такого не припомню.

О чем это говорит? Прежде всего, что для украинских войск наступил «час икс». Сейчас их держат в ужасе.

Источник фото: РИА «Новости»

В основном по итогам брифинга мы видим работу тактической авиации, артиллерии, высокоточного оружия. Все это не позволяет ВСУ высовываться из их укреплений

Видимо, после этого начнется окончательная фаза за замыкание котлов в Донбассе и зачистка этого региона от последних боеспособных частей ВСУ. Я думаю, котлы замкнут в ближайшие дни.

Успехи других направлений ВС России в зоне спецоперации на Украины

Хотел бы отметить, что параллельно идет общая артподготовка. Собственным высокоточным оружием ВС РФ уничтожают западную технику российского образца, которую восточноевропейские страны поставили ВСУ. Наша разведка работает. А это значит, что любая техника уничтожается. В том числе и американские радиолокационные станции.

Также уничтожаются склады горюче-смазочных веществ. Соответственно, скоро ВСУ будет нечем заправлять технику. И неизвестно, как украинская армия будет восполнять эти запасы.

Идет полное обрубание любых возможностей ВСУ оказывать сопротивление. И вот сидят эти солдаты сейчас в окопах, а их просто зачищают. Глушат сверху артиллерией и военно-тактической авиацией. К тому же, идет наземная операция. Соответственно, деморализованные украинские военные либо попадут в плен — что для них лучший вариант, либо будут полностью уничтожены.

Источник фото: РИА «Новости»

Кроме того, мы видим уничтожение транспортной авиации. Это сложно. Если боевые самолеты еще как-то можно в полу-разборанном виде привезти и собрать где-то втихаря, то с военно-транспортной авиацией такое не прокатит. Это сложнее. Соответственно, это большая потеря для украинских военных.

Также Конашенков рассказал о десятках уничтоженных беспилотников ВСУ, но это уже обычная практика.

Украинские военные ждут и решают — либо сдаться в плен, либо стать героями Украины. Но последнее им удастся реализовать только уже на небесах. Они не будут героями для мирового сообщества: их забудут. Сейчас ВСУ используют. Все только смотрят со стороны.

В последнее время я наблюдаю, что и эксперты уже западные говорят, что Россия выигрывает. Американцы и европейцы сейчас прикладывают максимум усилий для того, чтобы хоть как-то затянуть эту спецоперацию. Им важно продлить конфликт до последнего украинца.

Главное в брифинге

Вот такие выводы я сделал из сегодняшнего выступления Конашенкова: масштабная работа артиллерии и военно-тактической авиации. Работает высокоточное оружие. Идет сохранение наших военных, а украинские войска находятся в шоке. После того, как районы будут полностью поражены, потом пойдет наземная операция и цели, поставленные по освобождению Донбасса будут достигнуты.

Главный вывод из брифинга таков: за эти сутки было поражено более 500 районов сосредоточения живой силы и военной техники уничтожены склады ГСМ, уничтожена военная помощь со стороны восточноевропейских государств.