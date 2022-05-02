Бывший военный Украины: ВСУ выдают солдатам наркотики под видом обезболивающих

Бывший военнослужащий ВСУ Александр Курьянов рассказал, что украинским военным раздают наркотики под видом обезболивающих препаратов. Видео с признанием пленного появилось в соцсетях Минобороны России.

«Встречал, что людям выдают наркотики или обезболивающие, я не знаю, как оно правильно называется, но у людей оно вызывает зависимость. Люди не боятся и „обезболиваются“, а потом раненые сами спокойно уходят на эвакуацию, их не вывозят», — сообщил Курьянов.

Он отметил, что наркотические средства прибывают от вышестоящего руководства, к которому, как подозревает пленный, попадают «откуда-то из-за границы».

«Сам не пробовал, но наблюдал, как ребята принимали это как обезболивающее и могли то ли продолжить бой, то ли уйти сами с позиций», — признался бывший украинский военнослужащий.

Ранее сдавшийся украинский пограничник Юрий Гоптай рассказал, почему решил прекратить боевые действия.