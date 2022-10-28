Бывший военнопленный рассказал о шантаже родных украинскими военными | 360°

28 октября 2022, 08:20
Бывший военнопленный рассказал о шантаже родных украинскими военными
Военный из ЛНР Чупра сообщил о шантаже родственников украинскими военными
Украинские боевики шантажируют родственников военнопленных, заставляя записывать для них видео с просьбой отправить денег. Об этом РИА «Новости» рассказал освободившийся из плена ВСУ военнослужащий Луганской Народной Республики Александр Чупра.
«Сижу я и слышу, как пацанов моих допытывают. Там кого-то паяльной лампой жгли, кого-то еще порезать угрожали. Потом входит некий человек с камерой и говорит, чтобы я озвучил текст, который он написал», — сообщил боец.
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По словам военного, такие вещи происходили на допросе в населенном пункте Артемовск в Донецкой Народной Республике.
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«Потом от девушки узнал, что она должна были деньги отправить», — добавил Чупра.
Ранее он рассказывал, что после перестрелок украинские боевики стараются не брать своих раненых, а добивать прямо на поле боя.
Также накануне освобожденный из плена военный ЛНР сообщил, что в тюрьме их скудно кормили. Основной рацион, по его словам, составляли картошка и вода.
ЛНР
ВСУ
Специальная военная операция РФ на Украине
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