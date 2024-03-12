Спецоперация 12 марта 2024, 22:47 Бывший вице-мэр из ХМАО погиб в боях за Авдеевку Бывший вице-мэр Югорска Крылов погиб в боях за Авдеевку в зоне СВО РИА «Новости»

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Бывший вице-мэр Югорска Дмитрий Крылов погиб в зоне спецоперации во время боев за освобождение Авдеевки. Об этом городская администрация сообщила в Telegram-канале.

«В декабре 2023 года Дмитрий Александрович принял добровольное решение встать на защиту Родины и отправился в зону СВО», — указали в администрации.

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Крылов почти 15 лет занимал посты на муниципальной службе, дослужившись до первого заместителя главы Югорска. Перед тем, как отправится на Украину он работал управляющим делами администрации города.

Ранее в зоне спецоперации ушел из жизни член сборной страны по мини-футболу Вячеслав Москаленко. Спортсмен выступал за московские клубы «Динамо» и «Спартак».

Ранее при выполнении боевого задания на СВО погиб начальник разведки бригады «Эспаньола» Слава Выходной. Сослуживцы указали в некрологе, что он был «настоящим русским человеком».