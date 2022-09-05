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(обновлено: 05 сентября 2022, 19:52)

Бывший украинский боец рассказал, как националисты избивали сослуживцев во имя патриотизма

Экс-солдат ВСУ Тесленко: националисты избивали сослуживцев за «нехватку патриотизма»

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Украинские командиры и старослужащие-националисты избивали сослуживцев, потому что те недостаточно «патриотичные». Об этом РИА «Новости» рассказал контрактник Владимир Тесленко, отказавшийся воевать против России.

Тесленко с 2019 года служил по контракту в Донбассе, но в начале боевых действий в феврале переоделся в гражданскую одежду и сбежал с поста. Он добрался до своего дома в Харьковской области, где у него живут жена и двое детей, и сдался союзным силам.

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По его словам, он отправился служить по контракту из-за денег, потому что не мог найти работу из-за отсутствия высшего образования.

«Они нас презирали, угнетали и тому подобное. Говорили: вы тут из-за бабла, мы тут патриоты, что вы тут делаете, вам тут не место. Уходите отсюда. Увольняйтесь, нет, мы вас будем удавливать так, что вы сами уволитесь», — рассказал он о тех солдатах ВСУ, что служили с 2014 года.

По словам Тесленко, угрозы и от своих командиров получали многие молодые военнослужащие. Чуть что они кричали: «Я тебя сгною в тюрьме, ты у меня на дисбат поедешь, на гауптвахте будешь сидеть, ты предатель Родины».

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Ранее сообщалось, что украинских военных, отказавшихся воевать на стороне ВСУ и сдавшихся союзным силам, решили отпустить домой. Первыми к своим родным вернулись три контрактника.

ВСУ

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