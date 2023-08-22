Спецоперация 22 августа 2023, 17:10 Бывший украинский военный объяснил, почему ВСУ провалили контрнаступление Украинский военный Грабский: ВСУ не имело смысла начинать контрнаступление Министерство обороны Украины

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Силы российской армии значительно превышают возможности украинской. Начинать контрнаступление было бессмысленной затей, с самого начала операция оставалась обреченой на провал. Об этом сообщило американское издание The Wall Street Journal со ссылкой на полковника украинской армии в отставке Сергея Грабского.

«По всем канонам военной науки украинское контрнаступление не надо было и начинать», — заявил аналитик.

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Эксперт назвал три причины, которые в самом начале должны были указать украинскому командованию, что успех контрнаступления невозможен. Первая — сила.

«Для подобной инициативы нам нужно располагать силами, в три раза превышающими соперника», — отметил он.

Вторая причина — недостаток в артиллерии, третья — невозможность контролировать воздух. Аналитик признал, что ВСУ не хватает вооружения и снарядов.

Ранее экс-советник главы Пентагона назвал украинскую армию «тающей». Он также отметил, что контрнаступление ВСУ ждет провал, а НАТО при вмешательстве в ситуацию не сможет соперничать с Россией.