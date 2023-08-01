Спецоперация 01 августа 2023, 18:36 Бывший советник ЦРУ раскрыл план удара США по России Экс-советник ЦРУ Рикардс: США захотят перемирия, чтобы снова вооружить Украину

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США постараются добиться завершения конфликта на Украине путем мирных переговоров, чтобы перевооружить ВСУ и помочь им нанести новый удар по России. Об этом в эфире YouTube-канала London Real сообщил бывший советник ЦРУ Джим Рикардс.

«США хотят прекратить боевые действия на Украине и закрепить линию соприкосновения. Это позволит им перевооружить украинскую армию и дать возможность отдохнуть», — сказал он.

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По мнению Рикардса, Россия ни в коем случае не согласится на эти условия, потому что уверенно побеждает в зоне СВО.

Украинские боевики начали наступление по всей линии боевого соприкосновения в начале июля. Президент России Владимир Путин заявлял, что ВСУ в ходе атак потеряли свыше 1300 различных бронемашин и 415 танков.

Глава государства также отметил, что противник несет большие потери в боевых действиях в связи со сменой тактики, а ВС России удается отбрасывать его по всем направлениям.