01 августа 2023, 18:36
Бывший советник ЦРУ раскрыл план удара США по России
Экс-советник ЦРУ Рикардс: США захотят перемирия, чтобы снова вооружить Украину
США постараются добиться завершения конфликта на Украине путем мирных переговоров, чтобы перевооружить ВСУ и помочь им нанести новый удар по России. Об этом в эфире YouTube-канала London Real сообщил бывший советник ЦРУ Джим Рикардс.
«США хотят прекратить боевые действия на Украине и закрепить линию соприкосновения. Это позволит им перевооружить украинскую армию и дать возможность отдохнуть», — сказал он.
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По мнению Рикардса, Россия ни в коем случае не согласится на эти условия, потому что уверенно побеждает в зоне СВО.
Украинские боевики начали наступление по всей линии боевого соприкосновения в начале июля. Президент России Владимир Путин заявлял, что ВСУ в ходе атак потеряли свыше 1300 различных бронемашин и 415 танков.
Глава государства также отметил, что противник несет большие потери в боевых действиях в связи со сменой тактики, а ВС России удается отбрасывать его по всем направлениям.
США
Россия
Украина
Специальная военная операция РФ на Украине
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