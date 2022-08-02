Бывший сотрудник СБУ объяснил попытку Украины угнать самолет ВКС России

Экс-сотрудник Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Прозоров предположил, зачем Украина попыталась украсть российский самолет. По его мнению, действия украинских сил являются медийной операцией.

По его словам, у Украины нет побед на фронте, поэтому надо переключить внимание людей на что-то другое. Об этом он заявил в интервью ресурсу «Украина.ру». Речь шла о попытке угона боевого самолета Воздушно-космических сил (ВКС) России.

Прозоров посчитал, что причины неудач украинских сил кроются в падении профессионализма представителей Главного управления разведки Министерства обороны Украины, Службы внешней разведки Украины и Службы безопасности Украины.

«Вообще непрофессионально. Тупая одноходовая комбинация», — сказал он.

Ранее появилась информация, что ФСБ России пресекла попытку украинской военной разведки завербовать российских летчиков и угнать боевые самолеты ВКС РФ. Уточнялось, что российскому летчику в качестве вознаграждения предлагали два миллиона долларов.