Спецоперация 05 июля 2023, 19:02 Бывший сенатор Клинцевич рассказал, что 58 стран поставляют Украине вооружение и бронетехнику

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Более 50 стран мира оказывают Украине военную помощь, в частности, поставками оружия и бронетехники. Об этом News.ru рассказал экс-сенатор, лидер Российского союза ветеранов Афганистана Франц Клинцевич.

По его словам, несмотря на помощь 58 стран, Украина все равно не справляется. Бойцы ВСУ не показывают результатов, поэтому президент Владимир Зеленский требует все больше и больше поставок. Но они все равно не помогают изменить или переломить ситуацию.

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«Но украинская армия, которую готовили восемь лет, не может уже месяц прорвать даже „полосу обеспечения“ обороны российских сил, ту, где минные поля, надолбы, где первая линия окопов», — заявил Франц Клинцевич.

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