Спецоперация 01 сентября 2023, 11:06 Бывший разведчик США предрек бегство украинцев в Польшу после разгрома ВСУ Экс-разведчик США Риттер: многие украинцы мигрируют в Польшу после разгрома ВСУ РИА «Новости»

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Желание президента Украины Владимира Зеленского продолжать контрнаступление ВСУ может обернуться бегством солдат в Польшу. Об этом в интервью журналисту Гарланду Никсону заявил бывший разведчик Вооруженных сил США Скотт Риттер. Их беседу опубликовали на YouTube.

Риттер указал, что скоро после провала контрнаступления ВСУ фронт начнет «сыпаться», а сама армия Украины отойдет к Днепру. Этот район станет последним, где военные будут пытаться удержать оборону.

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«Затем около шести миллионов украинцев окажутся беженцами. Они направятся на Запад», — высказался экс-разведчик.

Он добавил, что мигранты спровоцируют кризис в странах Евросоюза, в том числе в Польше.

Ранее судья Верховного суда Нью-Джерси Эндрю Наполитано заявил, что американские власти скрыли истинное положение дел в зоне СВО и состояние ВСУ после начала контрнаступления. Он указал, что президент США Джо Байден получает информацию о ситуации на Украине только после ее фильтрации через спецслужбы.