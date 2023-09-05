Спецоперация 05 сентября 2023, 13:18 Бывший разведчик США объяснил, что произойдет после победы России на Украине Экс-разведчик Риттер: США совершили огромные грехи против России РИА «Новости»

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США стоит надеяться, что после победы России на Украине их смогут простить. Такое заявление сделал бывший американский разведчик Скотт Риттер на YouTube-канале Danny Haiphong.

По его словам, россияне обязательно победят, но они не будут такими мстительными, как Соединенные Штаты.

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«Мы коллективно совершили огромные грехи против России, но у россиян большое сердце», — сказал экс-разведчик.

Победа над коллективным Западом позволит изменить глобальный баланс сил в пользу взаимного уважения и равноправного диалога, заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев.

Ранее экс-разведчик Риттер выразил мнение, что желание президента Украины Владимира Зеленского продолжать контрнаступление ВСУ может обернуться бегством солдат в Польшу. Наплыв украинцев, в свою очередь, спровоцирует кризис в странах ЕС, сообщил RT.