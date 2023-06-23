Спецоперация 23 июня 2023, 05:37 Бывший разведчик раскрыл сроки начала контрнаступления России Полковник Матвийчук: ВС России начнут контрнаступление до осени РИА «Новости»

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Контрнаступление российских военных можно ожидать к началу осени, считает военный эксперт, экс-разведчик, экс-офицер спецназа, награжденный орденами Красной Звезды и Республики Сирия, полковник в отставке Анатолий Матвийчук. Своим мнением по этому поводу он поделился в разговоре с Ura.ru.

Матвийчук предположил, что российские военные могут пойти в контрнаступление. По его мнению, это будет не одномоментный акт.

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«Я думаю, где-то в середине лета или к началу осени можно ожидать начала контрнаступления и освобождения территорий», — предположил полковник.

Наступление ВСУ, по его словам, сходит на нет. Все то, что пропагандировали украинские военные Матвийчук назвал «политическим заказом Запада».

«Поэтому ВСУ и приходится бросать в бой последние резервы, которые стремительно расходуются», — сказал полковник.

По его мнению, Украина подорвана в экономическом и военном плане. Страна уже не восстановится, заключил полковник.

Заместитель главы Минобороны Украины Анна Маляр ранее признала, что в ходе контрнаступления ВСУ столкнулись со сложностями и «бешеным сопротивлением» со стороны российских бойцов. Она отметила, что от украинского контрнаступления ждут быстрых успехов, но этого не произойдет.