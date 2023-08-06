Спецоперация 06 августа 2023, 11:46 Бывший разведчик объяснил уязвимость американской армии перед Россией Экс-разведчик Риттер: США еще не сталкивались с тем, что Россия делает на Украине U.S. Department of Defense

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Военные США в своей истории еще не разу не сталкивались напрямую с тем, что происходит на украинском фронте. Об этом в эфире YouTube-канала Judging Freedom сообщил бывший разведчик Скотт Риттер.

«Американцы еще никогда не встречались лицом к лицу с тем, что русские делают в зоне боевых действий», — сказал он.

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Риттер раскритиковал заявление бывшего главы ЦРУ Дэвида Петреуса, который предположил, что ВВС США справились бы с российскими минными полями путем ковровых бомбардировок.

«Генерал, вы опять обманываете американцев. Когда США в последний раз подвергали кого-то ковровым бомбардировкам? Только во время боевых действий в Персидском заливе. Так вот, сколько мы накрыли минных полей? Правильно — ноль. И я еще не говорю о развитых системах ПВО», — добавил бывший разведчик.

Ранее Петреус заявил, что без получения господства в воздухе украинским военным будет крайне тяжело добиться значимых успехов в контрнаступлении.