Бывший премьер Японии назвал действия Зеленского причиной спецоперации на Украине

Отказ президента Украины Владимира Зеленского урегулировать конфликт с республиками Донбасса и намерение вступить в НАТО привели к началу специальной операции России. Об этом газете Economist сообщил бывший премьер Японии Синдзо Абэ.

По его словам, от Зеленского требовалось лишь дать четкое обещание, что Украина сохранит внеблоковый статус, а также начать переговоры по предоставлению ЛНР и ДНР прав автономии.

«Если бы Зеленский пошел на это, то ведения боевых действия можно было бы избежать», — сказал Абэ.

При этом политик подчеркнул, что заставить президента Украины поменять свое отношение к этим вопросам стало бы весьма трудно задачей.

«На него мог повлиять, разве что, президент США Байден. Но Зеленский отказался бы», — заключил бывший японский премьер.

Зеленский в качестве условия начала переговорного процесса потребовал от России вывести войска из Донбасса. Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев назвал предложение украинского лидера невыполнимыми.