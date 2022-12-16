Спецоперация 16 декабря 2022, 02:43 Бывший околофутбольщик стал бойцом ополчения ДНР

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Боец «Востока» с позывным Береза, который сражается в рядах ополчения ДНР, раньше являлся футбольных хулиганом. «Ридус» выяснил, что заставило военного изменить свою позицию и выступить против бывших друзей, которые сейчас являются членами батальона «Азов»*.

Ранее Береза являлся фанатом клуба «Металлург» из Мариуполя. Однако в 2014 году, когда начался Майдан, он поддержал пророссийскую позицию. Боец отметил, что с огорчением воспринял тот факт, что многие его друзья, такие же футбольные фанаты, в результате стали членами «Азова»*.

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«Я принял решение еще в 2013 году, когда все началось. Когда узнал, что наши все поддержали Майдан. Честно говоря, был тогда очень огорчен и разочарован», — заявил Береза.

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*«Азов» — запрещенная в России террористическая организация.

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