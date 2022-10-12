Бывший офицер ФСБ посоветовал ударить на Украине по пунктам «переобувания» поездов | 360°

Спецоперация 12 октября 2022, 07:47 Поделиться Telegram

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Viber Бывший офицер ФСБ посоветовал ударить на Украине по пунктам «переобувания» поездов Бывший офицер ФСБ Михайлов предложил ударить по пунктам замены колес поездов на Украине РИА «Новости»

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Украинские войска не смогут получать иностранную технику и оружие, если нанести удар по пунктам замены колес грузовых поездов. Генерал-майор ФСБ России в отставке Александр Михайлов заявил об этом РИА «Новости».

Колея на железной дороге в постсоветском пространстве, то есть расстояние между рельсами, шире, чем в Европе. Поэтому используют специальные пункты замены колес.

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«На мой взгляд, необходимо ударить по станциям, где „переобуваются“ поезда, чтобы на территорию Украины не попадала никакая техника, которую им передает Запад», — предположил Александр Михайлов.

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Атаки 10 и 11 октября уже ослабили украинскую инфраструктуру. Некоторые предприятия полностью вышли из строя.

Российские военные спустя два дня после теракта на Крымском мосту начали массированный обстрел военных и энергетических объектов на территории Украины. Ракетами ударили по Киеву, Львову, Днепропетровску и другим городам. Энергетическая инфраструктура страны пострадала почти на треть, она также перестала поставлять энергию в Европу.

Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев назвал поставку украинским военным реактивных систем залпового огня самым быстрым способом эскалации конфликта. Это приведет к необратимым последствиям.

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