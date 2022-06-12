Бывший глава МИД Польши предложил передать Украине ядерное оружие

Западные страны должны передать Украине ядерное оружие. С таким предложением в эфире телеканала «Эспрессо» выступил бывший глава МИД Польши Радослав Сикорский, написала газета «Известия».

«Украина должна защитить свою независимость. Мне кажется, Запад должен передать ей ядерные боеголовки», — заявил он.

Сикорский выразил мнение, что Россия нарушила подписанный Будапештский меморандум, а в Европе никак не отреагировали на нарушение основ безопасности Украины.

Член Совета Федерации Алексей Пушков заявил, что размещение ядерного оружия НАТО на Украине станет началом апокалипсиса.

Официальный представитель Пентагона Джон Кирби заявлял об отсутствии оснований полагать, что нынешняя ситуация на Украине перерастет в ядерный конфликт.