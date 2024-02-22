Спецоперация 22 февраля 2024, 12:06 Бывший директор ЦРУ подтвердил успехи России в зоне СВО Экс-глава ЦРУ Гейтс: Россия завладела инициативой в зоне спецоперации на Украине РИА «Новости»

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Российская армия завладела инициативой в наступлении в зоне спецоперации и наращивает свое превосходство над ВСУ. Об этом The Washington Post заявил бывший директор ЦРУ Роберт Гейтс.

«Я только и читаю, что русские наступают в самых разных местах вдоль всего тысячекилометрового фронта», — отметил он.

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Экс-глава американской разведки назвал ситуацию в зоне СВО «русским натиском» и опроверг данные о том, что конфликт зашел в тупик. По его словам, действия ВС России «набирают обороты с новой силой». Гейтс также предположил, что ВСУ несут большие потери из-за недостатка боеприпасов и оружия.

Ранее украинский офицер рассказал об остром дефиците снарядов. Он пожаловался, что военным приходится сокращать число обстрелов и экономить боеприпасы. По его подсчетам, снаряды у ВСУ закончатся уже через пару месяцев.