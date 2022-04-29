Бывший депутат Рады заявил, что Украина перестала выплачивать пенсии в Херсонской области

Украинские власти больше не выплачивают зарплаты и пенсии бюджетникам в Херсонской области. Такое заявление сделал бывший депутат Верховной рады Украины Алексей Журавко.

«Украина перестала выполнять финансовые обязательства перед жителями Херсонской области. Пенсии и зарплаты бюджетникам больше украинской стороной не выдаются. Фактически киевский режим задумал устроить геноцид местного населения», — сказал Журавко РИА «Новости».

Он добавил, что украинские банки завершают деятельность в регионе. Бывший парламентарий добавил, что власти Украины пытаются парализовать экономическую деятельность Херсонской области. Журавко выразил надежду, что регион справится с трудностями. По его словам, местные власти справятся.

«В регион заходит в рубль, налаживаются тесные экономические связи с Крымом», — подчеркнул он.

ВС России взяли под контроль Херсонскую область, а также приазовскую часть Запорожской области Украины. В регионах создали военно-гражданские администрации. Также в области началось вещание российских радио- и телеканалов, а также восстанавливаются торговые связи с Крымом.