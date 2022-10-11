Бывший депутат бундестага назвал взрыв на Крымском мосту спланированной провокацией | 360°

Все новости

Спецоперация

11 октября 2022, 10:16

Украинские СМИ сообщили о новых взрывах в Киевской области

Спецоперация

11 октября 2022, 10:16

«Ничего не пропускаем». Командир расчета ЗРК «Бук» — о перехвате ракет HIMARS

Реклама

Спецоперация

11 октября 2022, 10:09

Ночные попытки ВСУ прорвать линию обороны Херсона были отбиты — Стремоусов

Мир

11 октября 2022, 09:59

Более 300 населенных пунктов на Украине остались без света

Спецоперация

11 октября 2022, 09:57

Отправку мобилизованных из Тюменской области показали на видео

Мир

11 октября 2022, 09:57

«Россия всегда будет нашим соседом». Франция выступила против попыток изоляции РФ

Спецоперация

11 октября 2022, 09:56

ВСУ потеряли более половины личного состава — командир «Ахмата»

Спецоперация

11 октября 2022, 09:49

Мобилизованных жителей Саратова отправили на боевое слаживание

Общество

11 октября 2022, 09:48

США загнали себя в изоляцию в попытке создать антироссийскую коалицию — МИД

Спецоперация

11 октября 2022, 09:04

Бывший депутат бундестага назвал взрыв на Крымском мосту спланированной провокацией

Бывший депутат бундестага Гердт назвал теракт на Крымском мосту спланированной акцией

Читать 360tv в

Взрыв на Крымском мосту является спланированной провокацией, задачей которой было создать непреодолимое препятствие перед мирными переговорами России и Украины. Таким мнением поделился бывший депутат немецкого бундестага Вальдемар Гердт, написало РИА «Новости».

«Западные страну не хотят, чтобы Россия и Украина сели за стол переговоров и нашли пути выхода из ситуации. Взрыв на мосту, несомненно, стал попыткой эскалации», — заявил он.

Реклама

Политик отметил, что как только ситуация подходит к необходимости начала переговоров между сторонами, то происходит некое событие, которое ставит крест на дипломатии.

Реклама

Утром 8 октября на Крымском мосту произошел взрыв грузового автомобиля, который вызвал возгорание цистерн с топливом идущего мимо железнодорожного состава. Два автомобильных пролета моста частичной обрушились.

По предварительной информации, жертвами теракта стали три человека.

Накануне вице-премьер Марат Хуснуллин заявил, что также необходима замена двух железнодорожных пролетов.

Специальная военная операция РФ на Украине

Взрыв на Крымском мосту

0

0

0

0

0

0

Реклама

Реклама