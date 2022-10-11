Бывший депутат бундестага назвал взрыв на Крымском мосту спланированной провокацией | 360°

Спецоперация 11 октября 2022, 09:04 Поделиться Telegram

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Viber Бывший депутат бундестага назвал взрыв на Крымском мосту спланированной провокацией Бывший депутат бундестага Гердт назвал теракт на Крымском мосту спланированной акцией РИА Новости

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Взрыв на Крымском мосту является спланированной провокацией, задачей которой было создать непреодолимое препятствие перед мирными переговорами России и Украины. Таким мнением поделился бывший депутат немецкого бундестага Вальдемар Гердт, написало РИА «Новости».

«Западные страну не хотят, чтобы Россия и Украина сели за стол переговоров и нашли пути выхода из ситуации. Взрыв на мосту, несомненно, стал попыткой эскалации», — заявил он.

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Политик отметил, что как только ситуация подходит к необходимости начала переговоров между сторонами, то происходит некое событие, которое ставит крест на дипломатии.

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Утром 8 октября на Крымском мосту произошел взрыв грузового автомобиля, который вызвал возгорание цистерн с топливом идущего мимо железнодорожного состава. Два автомобильных пролета моста частичной обрушились.

По предварительной информации, жертвами теракта стали три человека.

Накануне вице-премьер Марат Хуснуллин заявил, что также необходима замена двух железнодорожных пролетов.

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