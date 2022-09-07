Бывший арестант рассказал о ненависти украинцев к «Азову» | 360°

Спецоперация 07 сентября 2022, 13:43 Поделиться Telegram

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Viber Бывший арестант рассказал о ненависти украинцев к «Азову» Освобожденный из тюрьмы в Мариуполе Прищенко рассказал об отношении к «азовцам» РИА «Новости»

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Боевиков нацбатальона «Азов»* в тюрьме Мариуполя содержат в отдельных камерах, потому что даже украинские заключенные относятся к ним очень негативно. Об этом РИА «Новости» рассказал один из бывших арестантов Николай Прищенко.

Украинские власти осудили его за «сепаратизм» и отправили в мариупольскую колонию. Николая Прищенко освободили в числе четырех фигурантов подобных дел. Он рассказал журналистам об особом отношении заключенных к преступникам из «Азова»*.

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«Их отдельно держат даже в тюрьмах. Потому что, мне кажется, если бы даже в том же Мариуполе какого-то „азовца“* закинули в камеру, то он просто оттуда не вышел бы», — сказал он.

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Мужчина объяснил, что в тюрьмах много мариупольцев, которые знают о зверствах националистов. «Азовцы»* прикрывались мирными жителями, прятались в жилой застройке, поэтому их ненавидят даже осужденные.

По этой причине администрация колоний содержит националистов в отдельных камерах. Боевиков могут попросту убить.

* Националистический батальон (полк) «Азов» — террористическая организация, запрещенная на территории Российской Федерации.

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