Желание украинского президента Владимира Зеленского вернуть Крым нелепо и абсурдно. Таким мнением поделился с РИА «Новости» бывший сенатор от американского штата Вирджиния Ричард Блэк.

«Сама идея, что ему удастся каким-то образом захватить Крым, является невероятно глупой и просто абсурдной», — подчеркнул экс-сенатор.

Политик назвал Зеленского «худшим лидером в мире», который «привел к разрушению» Украину.

«Его выбрали ради мира, а он предал народ Украины, принеся им войну и кровопролития», — заметил Блэк.

«Восстановлению территориальной целостности Украины» был посвящен саммит форума «Крымская платформа», который инициировала украинская сторона 23 августа. На этом мероприятии Зеленский заявил об «обратном отсчете времени до деокупации Крыма». Лидер Украины также пожаловался, что Россия за семь лет якобы превратила Крым в неблагополучную военную базу.

Постпред Крыма при президенте России Георгий Мурадов сообщил, что идея отторжения полуострова приведет к краху украинской государственности.