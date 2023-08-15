15 августа 2023, 01:29
Бывший агент ЦРУ рассказал об отступлении ВСУ из-под Харькова
Экс-агент ЦРУ Джонсон: ВСУ отходят из-под Харькова из-за наступления России
Бывший агент ЦРУ Ларри Джонсон заявил, что Вооруженные силы Украины начали отступать под Харьковом из-за наступления российских войск. Об этом он рассказал в интервью журналисту Стивену Гарднеру его канале в YouTube.
«Сейчас Россия начала наступление под Харьковом и оказывает серьезное давление на широком фронте. Украина эвакуирует население, а ВСУ отступают», — уточнил Джонсон.
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По словам эксперта, у ВСУ недостаточно оружия и боеприпасов, чтобы сдержать этот натиск.
Ранее об успехах российской армии под Харьковом в интервью The Hill рассказал американский полковник морской пехоты США в отставке Марк Канчиан. По словам бывшего военного, успешное продвижение российской армии стало для киевского руководства неприятным сюрпризом.
В четверг, 10 августа, глава ВГА Харьковской области Виталий Ганчев заявил, что российские военнослужащие активно занимают позиции ВСУ на Купянском направлении. По словам чиновника, российской армии осталось пройти всего несколько километров до Купянска.
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