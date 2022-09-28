Мобилизация контрактников: бывших контрактников поставили в приоритет | 360°

Спецоперация 28 сентября 2022, 12:45 Поделиться Telegram

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Viber Бывших солдат-контрактников включили в приоритетный список мобилизации «Объясняем.рф»: уволившихся со службы по контракту внесли в приоритетный список РИА «Новости»

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Россиян, которые уволились со службы по контракту, привлекут к частичной мобилизации в приоритетном порядке. Об этом сообщили на правительственном сайте «Объясняем.рф».

Читатель спросил в разделе вопросов и ответов, могут ли его мобилизовать. Мужчина недавно уволился в запас после службы по контракту.

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«Да, могут, в приоритетном порядке», — ответил администратор.

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Сотрудникам некоторых предприятий положена бронь от мобилизации, то есть право на отсрочку. Ее закрепили за рабочим местом, а не за отдельным человеком. Узнать о наличии брони можно в военно-учетном столе или отделе кадров предприятия.

Частичную мобилизацию в России объявили 21 сентября. В планах — призвать около 300 тысяч человек. Мобилизованные сохранят за собой рабочие места, а срок службы зачтут в страховой стаж. Военнослужащих приравняют к бойцам-контрактникам. Кроме того, в Госдуме рассматривают законопроект о кредитных каникулах для мобилизованных.

Правительство России запустило проект «Объясняем.рф» в марте в качестве источника достоверной информации о социально-экономической обстановке в стране.

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