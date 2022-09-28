Мобилизация контрактников: бывших контрактников поставили в приоритет | 360°

Все новости

Подмосковье

28 сентября 2022, 16:14

Более 80 домов отремонтируют в Люберцах до конца года

Технологии

28 сентября 2022, 16:12

Новую версию робота «Маркер» передадут в войска для участия в спецоперации

Реклама

Власть

28 сентября 2022, 16:05

МИД России призвал Байдена к ответу за аварии на «Северных потоках»

Общество

28 сентября 2022, 15:59

Уехавших за границу муниципальных депутатов предложили лишать мандатов

Эксклюзив

28 сентября 2022, 15:55

Украинских военных ждет нечто страшное после референдумов в Донбассе и на освобожденных территориях

Мир

28 сентября 2022, 15:50

МИД Грузии осудил прошедшие в Донбассе референдумы

Знаменитости

28 сентября 2022, 15:46

Семенович признали угрозой национальной безопасности Украины

Мир

28 сентября 2022, 15:39

Русофобов нельзя недооценивать. Польша экспортирует ненависть к России по всему миру

Важное

28 сентября 2022, 15:36

Власти Запорожской области попросили Путина рассмотреть вопрос о вхождении региона в состав РФ

Спецоперация

28 сентября 2022, 12:45

Бывших солдат-контрактников включили в приоритетный список мобилизации

«Объясняем.рф»: уволившихся со службы по контракту внесли в приоритетный список

Читать 360tv в

Россиян, которые уволились со службы по контракту, привлекут к частичной мобилизации в приоритетном порядке. Об этом сообщили на правительственном сайте «Объясняем.рф».

Читатель спросил в разделе вопросов и ответов, могут ли его мобилизовать. Мужчина недавно уволился в запас после службы по контракту.

Реклама

«Да, могут, в приоритетном порядке», — ответил администратор.

Реклама

Сотрудникам некоторых предприятий положена бронь от мобилизации, то есть право на отсрочку. Ее закрепили за рабочим местом, а не за отдельным человеком. Узнать о наличии брони можно в военно-учетном столе или отделе кадров предприятия.

Частичную мобилизацию в России объявили 21 сентября. В планах — призвать около 300 тысяч человек. Мобилизованные сохранят за собой рабочие места, а срок службы зачтут в страховой стаж. Военнослужащих приравняют к бойцам-контрактникам. Кроме того, в Госдуме рассматривают законопроект о кредитных каникулах для мобилизованных.

Правительство России запустило проект «Объясняем.рф» в марте в качестве источника достоверной информации о социально-экономической обстановке в стране.

Армия

Частичная мобилизация в РФ

0

0

0

0

1

0

Реклама

Реклама