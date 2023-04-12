Спецоперация 12 апреля 2023, 15:24 Бывшего московского депутата обвинили в дискредитации российской армии Против бывшего московского депутата Брюхановой завели уголовное дело о фейках о ВС России Бывший муниципальный депутат и экс-глава комиссии по благоустройству и ЖКХ при муниципальном совете московского района Щукино Анастасия Брюханова / РИА «Новости»

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Против бывшего московского муниципального депутата Анастасии Брюхановой завели уголовное дело по части первой статьи 207.3 УК. Ее обвиняют в публичном распространении заведомо ложной информации о российской армии, сообщается в Telegram-канале столичного Следственного комитета.

Дело возбудил Хорошевский межрайонный следственный отдел управления СК по Северо-Западному административному округу. По данным правоохранительных органов, Брюханова опубликовала видео на YouTube, в котором представлена ложная информация о действиях российских солдат на Украине.

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Ролик обнаружили и изучили следователи столичного СК и сотрудники Центра по противодействию экстремизму при МВД России. Они продолжают собирать доказательства по делу.

Сейчас рассматривается вопрос об объявлении Брюхановой в розыск.