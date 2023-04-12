12 апреля 2023, 15:24
Бывшего московского депутата обвинили в дискредитации российской армии
Против бывшего московского депутата Брюхановой завели уголовное дело о фейках о ВС России
Против бывшего московского муниципального депутата Анастасии Брюхановой завели уголовное дело по части первой статьи 207.3 УК. Ее обвиняют в публичном распространении заведомо ложной информации о российской армии, сообщается в Telegram-канале столичного Следственного комитета.
Дело возбудил Хорошевский межрайонный следственный отдел управления СК по Северо-Западному административному округу. По данным правоохранительных органов, Брюханова опубликовала видео на YouTube, в котором представлена ложная информация о действиях российских солдат на Украине.
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Ролик обнаружили и изучили следователи столичного СК и сотрудники Центра по противодействию экстремизму при МВД России. Они продолжают собирать доказательства по делу.
Сейчас рассматривается вопрос об объявлении Брюхановой в розыск.
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Специальная военная операция РФ на Украине
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