«Быстрее и точнее поразить цель». Военный топограф рассказал о работе в спецоперации

Военные топографы Западного военного округа помогли расчетам ОТРК «Искандер» нанести удары по объектам противника в спецоперации. Их работу показало Минобороны РФ.

Один из топографов рассказал, что задача его подразделения — в кратчайшие сроки осуществить привязку стартовых позиций для ракетной бригады. Для этого специалисты выехали в район, где планировалось совершить пуски.

«Им необходимы точные координаты, потому что был совершен марш в новый район. Выполняем постобработку данных, что позволит выдать геодезически точные координаты места пуска в кратчайшие сроки, намного быстрее и точнее поразить цель», — объяснил он.

Определив координаты и распечатав обновленную карту, топографы передали ее военнослужащим, которые атаковали объект националистов с помощью ОТРК «Искандер».