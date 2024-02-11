Спецоперация 11 февраля 2024, 14:25 «Было страшно». Челябинские студенты создали для военных необычное приспособление Студенты-дизайнеры в Челябинске изобрели новый тип рюкзака для участников СВО РИА «Новости»

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Студенты челябинского Международного института дизайна и сервиса изобрели новый элемент экипировки для участников спецоперации. Как сообщило РИА «Новости», молодые специалисты вместе с преподавателями сшили уникальные рюкзаки для бойцов на передовой.

«Всем было страшно. Даже преподаватели не совсем понимали, как это реализовать. Несколько дней провели в раздумьях», — рассказала студентка третьего курса Полина Буланда.

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Нужно было учитывать габариты человека, сезонность. Кроме того, бойцы попросили сделать в новых рюкзаках побольше карманов. Новый вид экипировки военным нужен был, чтобы они могли помещать в него противотанковые ракеты. До этого тяжелые снаряды солдатам приходилось носить в руках, а это очень неудобно.

Военнослужащие сами пытались придумать «переноски» для оружия, но ничего не получалось. Из-за большого веса ракет все сделанные ими сумки рвались. Тогда за дело взялись челябинские студенты-дизайнеры.

«Морально они настраивались на пошив повседневных или подиумных образов. Когда мы раскрыли тему проекта, многие воодушевились. У некоторых ребят братья и отцы сейчас там», — поделилась педагог.

Многое ребятам приходилось придумывать с нуля, задача была непростой. Работа шла к тому же в спешке, чтобы успеть отправить новые рюкзаки военным на передовую. В итоге новое приспособление бойцам СВО очень понравилось, они просят прислать еще.

Ранее переданная волонтерами в Лобне бронезащита помогла военному в зоне спецоперации выжить после попадания осколка снаряда. Снаряжение бойцу с позывным Ящер отправили из добровольческого центра помощи фронту «Обелиск».