«Был страшный ад». Жители ДНР показали разрушения своих домов в результате обстрелов ВСУ

Жители Верхнеторецкого в ДНР, куда привезли гумпомощь от Подмосковья, рассказали «360», что еще недавно из-за украинских обстрелов в поселке творился «страшный ад». Сейчас все уже не настолько плохо, утверждают местные, однако многие жилые дома в разной степени повреждены.

В дом Ольги из Верхнеторецкого снаряд попал прямо в праздничный день — 9 мая. По ее словам, ударило «рядышком с домом» — в итоге разворочено окно. По счастливой случайности муж Ольги, который обычно находился в этой комнате, в тот момент вышел.

Источник фото: телеканал «360»

«Я во дворе была, а он там где-то был… Очень страшно. И никогда у меня такого не было дома», — чуть не расплакалась Ольга, демонстрируя разрушения.

Источник фото: телеканал «360»

Женщина живет с мужем вдвоем: сестры в другом регионе, сын вместе с женой, которую ранило в Ясиноватой семь лет назад, уехал «дальше на Украину». Отношения с родственниками остаются хорошими, но Ольга призналась, что не хочет, чтобы ее внук говорил на украинском языке. В то же время сама она говорит именно на нем.

Соседка Ольги пожаловалась, что в ее доме «рушатся потолки». Снаряд повредил окна и крышу. Окна пока закрыты подушками — к счастью, на дворе жаркое лето.

Источник фото: телеканал «360»

Источник фото: телеканал «360»

Местным жителям помогают волонтеры и российские военные. Поселковые советы привозят из Ясиноватой хлеб два раза в неделю.

«Только на гуманитарку и живем. Помогают продуктами — и вам спасибо, и солдатам», — отметила Любовь, другая местная жительница.

Она старается держаться вместе с подругой.

Источник фото: телеканал «360»

«Сыновья поразъехались, а мы остались — куда нам ехать? Сын в Макеевке, дочка со мной, ехать некуда», — пояснила Любовь.

Женщины, несмотря на жуткие условия, умудряются готовить (покупают газ в баллонах), ухаживать за огородом.

«Сейчас уже не так. Был страшный ад», — поделились они, говоря об обстрелах ВСУ.