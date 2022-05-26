«Был ключом от города». Боец ЛНР рассказал о взятии укрепрайона Крест

Военнослужащие Луганской Народной Республики взяли укрепрайон Крест под Светлодарском. О действиях бойцов рассказал офицер управления Народной милиции ЛНР с позывным Физрук.

«Этот укрепрайон был ключом от города, так как занимает самую высокую точку. Его поддерживали стрелковым и минометным огнем с соседних позиций, а со стороны посадки перед городом по нам била украинская артиллерия», — привели слова офицера «Известия».

Окопы бойцов ЛНР располагались на расстоянии менее 100 метров от первой линии траншей Креста. При этом преодолеть эту дистанцию было крайне сложно. Украинские формирования имели преимущество, так как находились сверху. По словам бойцов, перед штурмом проводили артиллерийскую подготовку, которая заняли несколько недель.

«Этим артогнем мы серьезно развалили Крест. Только после этого удалось ее взять штурмом. Укрепрайон уже зачистили», — заявил офицер.

При обходе территории военнослужащие нашли глубокие траншеи, частично накрытые навесами. Большинство окопов уничтожил огонь артиллерии.