Спецоперация 05 сентября 2022, 15:16 Поделиться Telegram

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Viber Бункер не спасет. Военный эксперт Артамонов допустил ковровые бомбардировки при штурме Авдеевки Военный эксперт Александр Артамонов описал возможности новейшего термобарического оружия

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Российская армия применяет новейшее оружие, от которого не спасает даже бункер. Однако делает это только при отсутствии мирных жителей. Военный обозреватель медиахолдинга «Правда.ру» Александр Артамонов в интервью сайту «Украина.ру» допустил ковровые бомбардировки при штурме Авдеевки.

Он объяснил слова президента России Владимира Путина о том, что «мы еще не начинали». Армия приняла на вооружение смертоносное новейшее оружие, в том числе термобарическое, однако использует его точечно и только при отсутствии гражданских.

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«Мы в максимально щадящем режиме проводим подобные операции. <…> Если проводить в щадящем режиме, то использовать термобарическое оружие широко мы не можем, хотя оно у нас есть. Шансов выжить немного, просто их нет — даже для тех, кто сидит в бункере, если только он не герметичный», — сказал Александр Артамонов.

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Если Авдеевку военные запланировали штурмовать методом ковровых бомбардировок с высоты восьми-девяти километров, то в крупных городах-миллионниках не станут этого делать. В Одессе, Николаеве и Киеве не применят ни термобарическое оружие, ни боевые лазеры.

Александр Артамонов заявил, что при проведении спецоперации на Украине приемлемо только медленное продвижение.

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