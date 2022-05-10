Кулеба заявил, что неполучение Украиной статуса кандидата в Евросоюз будет обманом

Если Украина не получит статус кандидата в Евросоюз, это будет означать, что Европа пытается обмануть страну, заявил глава украинского МИД Дмитрий Кулеба в интервью Financial Times. По его словам, Киев это терпеть не собирается.

«Если мы не получим статус кандидата, это означает только одно, что Европа пытается нас обмануть. И мы не собираемся это терпеть», — сказал украинский министр.

По его словам, самым важным для Украины является получение в июне статуса кандидата. После этого, как уточнил он, можно будет постепенно решать другие вопросы: «как, когда и так далее», — написал RТ.

«Три месяца назад у этой страны (Украины — прим. ред.) даже не было перспективы членства. Сейчас они обсуждают, сколько времени это займет», — отметил Кулеба.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что процесс принятия Украины в Евросоюз может занять несколько лет или даже несколько десятилетий.