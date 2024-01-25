Спецоперация 25 января 2024, 13:55 «Будем разговаривать хоть с чертом». Россия не бросит своих пленных Депутат Картаполов: возвращение российских пленных на родину продолжится РИА «Новости»

Читать 360tv в

Россия продолжит работать над возвращением своих пленных на родину и готова вести переговоры по этому поводу «хоть с чертом». Об этом журналистам заявил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.

«Мы не можем бросить наших ребят, поэтому будем разговаривать хоть с чертом, работать хоть с нечистым, но нам надо наших ребят вытаскивать. У нас нет другого выхода — будем разговаривать», — процитировало его РИА «Новости».

Реклама

Картаполов уточнил, что Россия будет учитывать текущие реалии и то, с кем имеет дело.

Накануне, 24 января, ВСУ сбили российский военно-транспортный самолет Ил-76 с 65 украинскими военнопленными. Все они, а также шестеро членов экипажа и трое сопровождающих, погибли. Как отметил глава МИД России Сергей Лавров, официальные лица Украины не могли не знать заранее, что в этом самолете везут на обмен их соотечественников. Позже пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркнул, что пока никто не скажет, как происшествие скажется на обменном процессе в дальнейшем.