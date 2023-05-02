Спецоперация 02 мая 2023, 18:58 «Будем работать дальше». Пригожин прокомментировал опровержение гибели Танцюры Основатель ЧВК «Вагнер» Пригожин пообещал работать дальше на опровержение гибели Танцюры РИА «Новости»

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Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин ответил на заявление Вооруженных сил Украины (ВСУ) с опровержением гибели командующего силами территориальной обороны украинских войск Игоря Танцюры. Аудиозапись с комментарием опубликовал Telegram-канал пресс-службы бизнесмена.

«Спикер ВСУ Денис Зелинский опроверг гибель Танцюры. Что же, будем работать дальше», — заявил Пригожин.

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Ранее основатель ЧВК «Вагнер» сообщил о ликвидации под Артемовском бронемашины, в которой, возможно, находился командующий силами территориальной обороны ВСУ Игорь Танцюра. По его словам, это произошло 2 мая при переброске украинских резервов из Часова Яра.

Минобороны РФ во вторник сообщило, что российские штурмовые отряды при поддержке авиации и артиллерии продолжают бои в западной части Артемовска. Также бойцов прикрывают десантники, они сковывавают подразделения противника на флангах.