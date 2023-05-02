02 мая 2023, 18:58
«Будем работать дальше». Пригожин прокомментировал опровержение гибели Танцюры
Основатель ЧВК «Вагнер» Пригожин пообещал работать дальше на опровержение гибели Танцюры
Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин ответил на заявление Вооруженных сил Украины (ВСУ) с опровержением гибели командующего силами территориальной обороны украинских войск Игоря Танцюры. Аудиозапись с комментарием опубликовал Telegram-канал пресс-службы бизнесмена.
«Спикер ВСУ Денис Зелинский опроверг гибель Танцюры. Что же, будем работать дальше», — заявил Пригожин.
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Ранее основатель ЧВК «Вагнер» сообщил о ликвидации под Артемовском бронемашины, в которой, возможно, находился командующий силами территориальной обороны ВСУ Игорь Танцюра. По его словам, это произошло 2 мая при переброске украинских резервов из Часова Яра.
Минобороны РФ во вторник сообщило, что российские штурмовые отряды при поддержке авиации и артиллерии продолжают бои в западной части Артемовска. Также бойцов прикрывают десантники, они сковывавают подразделения противника на флангах.
ВСУ
Специальная военная операция РФ на Украине
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