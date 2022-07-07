«Бросили людей и начали обстрелы». Житель Волновахи рассказал о побеге украинских военных из города

Украинские военные сбежали из Волновахи, даже не предупредив мирных жителей о том, что там начнутся боевые действия. Люди прятались в подвалы, услышав громкие звуки. Об этом корреспонденту «360» Елене Кононовой рассказал один из жителей города. По его словам, бойцы ВСУ наносили удары по школам и детсадам, хотя никаких военных там не было.

Мужчина отметил, что людей просто бросили, власти уехали и никого из мирных жителей не предупредили о боевых действиях. При этом собеседник «360» отметил, что все восемь лет они рассказывали о системах оповещения в городе и сиренах, которые должны были оповестить горожан о ситуации.

«Ничего не было. Просто все уехали и начались неприятные обстрелы. Военные украинской армии били хаотично, в непонятном направлении, военнослужащих там никаких не было, а они били по школам, по садикам, по жилым домам»

Волноваха расположена в 60 километрах к юго-западу от Донецка. Город очень сильно пострадал от действий украинской армии. Его фактически стерли с лица земли. Сейчас освобожденная в марте Волноваха продолжает восстанавливаться после обстрелов. В город возвращаются жители, начинают работать магазины, парикмахерские, снова функционирует рынок.