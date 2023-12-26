Эксклюзив 26 декабря 2023, 14:37 «Брошены в окопах». Балицкий назвал солдат ВСУ «несчастными людьми» Губернатор Балицкий: украинцев вынуждают идти в бой и бросают в окопах

Читать 360tv в

Пленные украинские бойцы рассказывают, что не хотели идти в бой — их «приперли к стенке», при этом им даже не обеспечили нормальных условий. Об этом в интервью «360» сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.

«Большинство пленных — это люди, которых схватили за нос и затащили, приперли к стенке, нате оружие — идите. Они бедные… знаете, я как человек сострадаю. Как противнику я руки не подам и буду [бороться] с ними, пока они сопротивляются, так нас учили, но с точки зрения милосердия понимаю, что они несчастные люди», — признался глава региона.

Реклама

Балицкий добавил, что большинство украинских пленных имеют те или иные заболевания, за ними «совершенно не ухаживают».

«Они брошены в окопах. Это не наш солдат, который может обратиться в госпиталь, — у них все за деньги. У них всех желудки [больные], и гастриты, и язвы… Они рассказывают: хочешь <…> эвакуацию вовремя — плати, все за деньги. Трудно представить», — заметил губернатор Запорожской области.

Полное интервью с Евгением Балицким можно посмотреть на «360» в 19:00 26 декабря.