Спецоперация 12 сентября 2023, 13:11 Брошенный украинцами солдат ВСУ Зиновик четыре дня ждал российского плена Оставленный своими солдат ВСУ Зиновик обрадовался попаданию в плен РИА «Новости»

Читать 360tv в

Попавший в плен солдат ВСУ Евгений Зиновик заявил, что его раненым бросили собственные сослуживцы. Об этом военнослужащий заявил РИА «Новости», подчеркнув, что он четыре дня ждал, пока его найдут российские разведчики.

Мобилизованному из Херсона Зиновику 37 лет, у него трое детей и пожилые родители, нуждающиеся в уходе. По словам мужчины, призывать его не имели права, однако уже зимой Зиновик был в рядах ВСУ, на обучении в Великобритании.

Реклама

Британские и финские инструкторы обучали украинских солдат работе с советским и западным оружием.

«Нас обучалось несколько сотен. Тактика, ведение боя в различных местностях: лес, окопы, городская застройка», — рассказал пленный.

Сразу после обучения часть Зиновика отправили в район села Новодонецкого, к российским позициям на британских Mastiff. По словам пленного, командование убеждало солдат, что в населенном пункте российских сил мало, а сопротивление будет слабым. Однако бронемашина Зиновика попала под мощный минометный обстрел.

«Я получил тяжелое ранение, в связи с которым уже не мог сам передвигаться. Сбоку вошел осколок, а сзади вышел. С переломом тазобедренной кости», — заявил он.

Украинские солдаты оставили Зиновика в броневике, где тот провел четыре дня с небольшим запасом воды. По его словам, мужчина думал о родных и сомневался, увидится ли с ними, пока его не обнаружили российские разведчики.

«Нашли носилки и на носилках меня уже забрали. Дали поесть, воду принесли. <…> Лечение получил, все в порядке. Рана полностью зажила. Врачи хорошо выполняют свою работу, заботятся, вылечивают», — рассказал он.

Ранее советник врио главы ДНР Ян Гагин заявил, что с начала украинского контрнаступления ВСУ потеряли более 70 тысяч солдат.