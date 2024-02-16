Спецоперация 16 февраля 2024, 10:47 Брошенные в Авдеевку солдаты ВСУ прокляли Сырского за желание выслужиться Среди брошенных в Авдеевку солдат ВСУ начали назревать бунты РИА «Новости»

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В бригадах ВСУ, брошенных в Авдеевку, зреют бунты из-за желания нового главкома Александра Сырского выслужиться перед президентом Украины Владимиром Зеленским за свое назначение на этот пост. Об этом сообщил Telegram-канал «Резидент».

«Подразделения отправляют один за другим в мясорубку, но при этом заявляют, как важны жизни украинских солдат», — указал источник канала.

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По его словам, сейчас в Авдеевке царит настоящий ад, резервы ВСУ отказываются выдвигаться на неподготовленные позиции и участвовать в боях без прикрытия артиллерии.

Раненых украинских солдат не могут вывезти с позиций, добавил собеседник «Резидента». Солдаты ВСУ, по его словам, еще раз убедились в том, что прозвище Генерал 200 Сырскому дали не просто так.

«Простые военные считают Сырского мясником, который воплощает худшие традиции советской армии», — заключил он.

До закрытия авдеевского котла осталось меньше 1,8 километра, сообщил ранее военкор Евгений Лисицын. В своем Telegram-канале эксперт публиковал данные, что украинские военнослужащие минувшей ночью пытались бежать из города малыми группами, но безуспешно.