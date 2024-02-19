Спецоперация 19 февраля 2024, 08:56 Брошенная под Авдеевкой военная техника ВСУ попала на видео Минобороны показало на видео брошенную технику ВСУ под Авдеевкой

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Минобороны опубликовало видео с брошенной военной техникой ВСУ в пригородах Авдеевки. В ведомстве отметили, что покинуть город под непрерывным огнем ВС России удалось лишь отдельным разрозненным украинским формированиям.

«Военнослужащие ВС РФ проводят мероприятия, направленные на зачистку Авдеевки от боевиков ВСУ и на блокирование их подразделений», — напомнили в министерстве.

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О продолжении зачистки жилых кварталов ранее также писали СМИ.

Российские войска полностью освободили Авдеевку к 17 февраля. ВСУ безрезультатно бросали туда свои лучшие подразделения. После сдачи города новый главнокомандующий Александр Сырский лишился остатков доверия своих солдат. Кстати, он приказал им выходить из населенного пункта лишь через сутки после того, как они пустились в бегство.

Как предположил отставной полковник ВВС Соединенных Штатов Седрик Лейтон, теперь ВС России могут двинуться «в самое сердце» украинской обороны.