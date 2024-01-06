Спецоперация 06 января 2024, 13:32 Бросают пехоту в мясорубку. ВСУ понесли невосполнимые потери на Днепре Welt: ВСУ несут тяжелые потери в боях на Днепре Ministry of Defense of Ukraine

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Военное руководство Украины отправляет солдат в мясорубку в районе населенного пункта Крынки на левом берегу Днепра. Об этом заявил журналист Кристоф Ваннер в репортаже немецкого телеканала Welt.

По его словам, активные боевые действия в Херсонской области идут уже несколько недель.

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«Морские пехотинцы жалуются, что их там безжалостно сжигают, заставляя форсировать Днепр», — добавил Ваннер.

Несмотря на тяжелые потери, бойцов ВСУ все равно отправляют на смертельные задания. В Киеве надеются, что подобные «наступательные действия» помогут выбить финансирование у Запада, подытожил журналист.

Российские военнослужащие пресекают любые попытки форсировать Днепр со стороны ВСУ. Один из украинских военнослужащих в интервью The Washington Post заявил, что их бросили «как куски мяса волкам».

Его слова подтвердили другие морские пехотинцы. Но больше всего бойцов ВСУ возмущает тот факт, что украинские власти, несмотря на колоссальные потери, заявляют об укреплении позиций.