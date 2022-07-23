Бронированные «Ахмат-мобили» закупили для чеченских военных

Бронеавтомобили «Ахмат» закупили для нужд чеченских военнослужащих. О покупке автомобилей в своем Теlеgrаm-канале сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.

«Приняли участие в смотре новой специальной техники, приобретенной для нужд военных. Эти бронемобили собраны с учетом пожеланий и опыта наших бойцов, принимавших участие в спецоперации на Украине. Техника добротная, мощная и надежная», — написал глава республики.

Он отметил, что машины имеют грузный вид, но являются маневренными. С помощью бронемобилей «Ахмат» бойцы смогут быстро и безопасно передвигаться по населенным пунктам. Кадыров показал кадры с выстроенными в ряд машинами.

Ранее глава Чечни заявил, что после завершения спецоперации на Украине демилитаризация ждет страны НАТО. По его словам, он уже разрабатывает дальнейшую стратегию действий со своим помощником по силовому блоку и командиром спецотряда «Ахмат» Апты Алаудиновым. Первой на очереди будет Польша, уточнил глава республики. Свои планы он назвал грандиозными.