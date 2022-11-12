12 ноября 2022, 13:26
Бронетехнику НАТО заметили под Херсоном
«Военкоры Русской Весны» показали, как ВСУ стягивают технику НАТО под Херсоном
Вооруженные силы Украины начали стягивать технику Североатлантического альянса на Херсонском направлении. Об этом сообщил проект «Военкоры Русской Весны» в своем Telegram-канале.
В кадр попали колонны бронемашин HMMWV с установленными на них американскими противотанковыми комплексами TOW. Военкоры также показали колонну десантно-штурмовых войск ВСУ на британских бронированных автомобилях Wolfhound.
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Российские военные ударили по скоплению сил ВСУ на правом берегу Днепра. Приказ о передислокации российской группировки на левый берег реки 9 ноября отдал министр обороны Сергей Шойгу.
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Бизнесмен Евгений Пригожин назвал решение командующего группировкой войск в зоне СВО Сергея Суровикина об отводе войск из Херсона возможностью спасти жизни тысяч солдат, сообщили «Дни.ру».
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Специальная военная операция РФ на Украине
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