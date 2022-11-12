Спецоперация 12 ноября 2022, 13:26 Бронетехнику НАТО заметили под Херсоном «Военкоры Русской Весны» показали, как ВСУ стягивают технику НАТО под Херсоном Defense.gov

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Вооруженные силы Украины начали стягивать технику Североатлантического альянса на Херсонском направлении. Об этом сообщил проект «Военкоры Русской Весны» в своем Telegram-канале.

В кадр попали колонны бронемашин HMMWV с установленными на них американскими противотанковыми комплексами TOW. Военкоры также показали колонну десантно-штурмовых войск ВСУ на британских бронированных автомобилях Wolfhound.

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Российские военные ударили по скоплению сил ВСУ на правом берегу Днепра. Приказ о передислокации российской группировки на левый берег реки 9 ноября отдал министр обороны Сергей Шойгу.

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Бизнесмен Евгений Пригожин назвал решение командующего группировкой войск в зоне СВО Сергея Суровикина об отводе войск из Херсона возможностью спасти жизни тысяч солдат, сообщили «Дни.ру».