Спецоперация 17 апреля 2023, 01:11 «Бронемутантов» ВСУ заметили в боях под Артемовском «РВ»: ВСУ используют в боях под Артемовском странные машины на базе Т-64 РИА «Новости»

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ВСУ используют в боях под Артемовском странные бронемашина на базе танка Т-64 без башни. Об этом сообщил Telegram-канал «Военкоры Русской весны».

Канал опубликовал небольшое видео и фото «бронемутанта», замеченного в окрестностях города.

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Отмечается, что машина оснащена пулеметом и защитой «Контакт-1».

«Какое-то странное творение украинского темного гения замечено в Артемовске. Непонятная бронемашина на базе Т-64 без башни, но с пулеметом и динамической защитой „Контакт-1“», — сказано в комментариях к изображениям.

В городе идут ожесточенные бои. Украинские военные отмечают, что Россия сосредотачивает силы в Артемовске. Ситуацию военные ВСУ называют «беспрецедентно» тяжелой.

В частности, украинские военные заявили о сложной ситуации у железнодорожного вокзала в городе. Он находится в западной части Артемовска. ВСУ были вынуждены отступить в район вокзала под напором бойцов «Вагнера».