Брянская область опровергла сообщения «украинских пропагандистов» о принудительной эвакуации с приграничной территории

Украинские пропагандисты изготовили фальшивый документ, якобы подписанный властями Брянской области, о принудительной эвакуации из приграничных населенных пунктов региона. Задачей было «распространить панику» среди населения, сообщил официальный Теlеgrаm-канал правительства Брянской области.

В документе говорилось о том, что существует «высокая опасность частичного перемещения» действий спецоперации на приграничную территорию.

«Ситуация на территории Российской Федерации, в том числе и приграничных районах Брянской области, контролируется Минобороны Российской Федерации. Принудительная эвакуация жителей приграничных населенных пунктов проводиться не будет», — заявила пресс-служба облправительства.

Жителей призвали быть бдительными и доверять только проверенным источникам информации.

Приграничный поселок Зерново в Брянской области обстреляли утром 27 мая. В обстоятельствах происшествия разберутся российские следователи — об этом писали «Известия».