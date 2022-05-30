Брянская область опровергла сообщения «украинских пропагандистов» о принудительной эвакуации с приграничной территории
Власти Брянской области: принудительной эвакуации жителей приграничных населенных пунктов не будет
Украинские пропагандисты изготовили фальшивый документ, якобы подписанный властями Брянской области, о принудительной эвакуации из приграничных населенных пунктов региона. Задачей было «распространить панику» среди населения, сообщил официальный Теlеgrаm-канал правительства Брянской области.
В документе говорилось о том, что существует «высокая опасность частичного перемещения» действий спецоперации на приграничную территорию.
«Ситуация на территории Российской Федерации, в том числе и приграничных районах Брянской области, контролируется Минобороны Российской Федерации. Принудительная эвакуация жителей приграничных населенных пунктов проводиться не будет», — заявила пресс-служба облправительства.
Жителей призвали быть бдительными и доверять только проверенным источникам информации.
Приграничный поселок Зерново в Брянской области обстреляли утром 27 мая. В обстоятельствах происшествия разберутся российские следователи — об этом писали «Известия».