Англичанин Джон Хардинг сдался в плен в Мариуполе. Он воевал на стороне Нацгвардии Украины и участвовал в боях на «Азовстали», сообщил ТАСС со ссылкой на Би-би-си.

Мужчине из Сандерленда больше 50 лет. Он отправился в 2018 году на Украину, чтобы применить на практике навыки санинструктора. Его взяли в состав Национальной гвардии Украины. В мае он сдался в плен на заводе «Азовсталь» в Мариуполе. МИД Великобритании заявил журналистам, что обеспокоен судьбой своего подданного.

В июле другой британский наемник в ДНР, Пол Ури, умер в плену от хронических болезней. Незадолго до этого их земляков Шона Пиннера и Эйдена Эслина приговорили к смертной казни.

Минобороны России опубликовало данные об иностранных наемниках на Украине. Больше всего среди них граждан Польши, в общей сложности из Европы прибыло почти пять тысяч бойцов. Политолог Евгений Михайлов обратил внимание на то, что наемники массово бегут из украинской армии.