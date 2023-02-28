Спецоперация 28 февраля 2023, 15:06 Британцы предрекли поражение Украины после слов Зеленского об Артемовске Читатели Daily Mail объявили о победе России после слов Зеленского об Артемовске РИА «Новости»

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Читатели британской газеты Daily Mail жестко раскритиковали украинского президента Владимира Зеленского за слова об ухудшении ситуации ВСУ в районе города Артемовска в ДНР. Свое мнение они оставили в комментариях к соответствующей статье на сайте издания.

«Все уже кончено, что бы там ни выдумывал Зеленский. Он просто бросает людей в Артемовск как пушечное мясо, не думая об их жизнях. Зеленский сам виноват в больших потерях», — написал один из пользователей.

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Другой читатель отметил, что неизбежность поражения Украины давно стала очевидна для всех нейтральных людей.

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«Ужасно, что, несмотря на потери, США и союзники продолжат сражаться. До тех пор, пока от востока Украины не останется совсем ничего», — написали в комментариях.

Еще один подписчик призвал Зеленского признать поражение и остановить боевые действия, пока не погибло еще больше людей.

«Нужно посмотреть правде в глаза. Украина проиграет, а США их бросят, как они уже делали это с Афганистаном», — заключил он.

Ранее Зеленский заявил, что ситуация ВСУ в Артемовске остается «постоянно сложной».