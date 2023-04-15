Спецоперация 15 апреля 2023, 10:34 Британцы назвали варианты поражения ВСУ в Артемовске Читатели Daily Mail жестко раскритиковали заявления Украины о положении дел в Артемовске РИА «Новости»

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Российские войска почти окружили город Артемовск в Донецкой Народной Республике, несмотря на обратные заявление со стороны украинского правительства. Об этом в комментариях к соответствующей публикации на сайте издания Daily Mail написали британские читатели.

«Артемовск до сих держится, потому что украинские военные не могут выйти из него, а все отъездные дороги находятся под прямым обстрелом. Бедолаг даже не стали спрашивать, хотят ли они покинуть город», — написал один комментатор.

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Другой читатель отметил, что украинский президент Владимир Зеленский ловко пользуется ситуацией, утверждая, что ВСУ бьются в Артемовске, хотя подразделения оказались в безвыходной ситуации.

«Только для Зеленского это все равно означает, что ВСУ продолжают бороться, хотя в ловушке оказались тысячи солдат», — подчеркнул он.

Также британцы представили, как может завершиться украинский конфликт.

«Все будет так: Украина отдаст все земли, которые уже заняты Россией. Также она пообещает никогда не вступать в НАТО и уничтожит все полученное вооружение», — добавил читатель.

Ранее бойцы ЧВК «Вагнер» рассказали, что они выдавливают боевиков из Артемовска, сравнив процесс с выходом зубной пасты из тюбика.