Спецоперация 12 января 2023, 08:04 Британский военный эксперт сообщил о замерзающих из-за мороза дронах на Украине Bloomberg: морозы привели к замерзанию беспилотников на Украине Unsplash

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Сильные морозы осложнили работу беспилотных летательных аппаратов и радиотехники на Украине. Из-за холодов аппараты приходится перезаряжать в два раза чаще. Об этом сообщило издание Bloomberg со ссылкой на военных специалистов.

По словам экспертов, почва достаточно промерзла, чтобы выдерживать тяжелую технику, но вместе с тем плохая видимость не позволяет разведке точно навести артиллерию.

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«Человеческий фактор представляет большую важность, чем транспортные средства. Мороз может подавлять и моральный дух, и мобильность, и логистику», — отметил сотрудник аналитического центра Royal United Services Institute, бывший офицер британской пехоты Эд Арнольд.

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По его словам, больше всего военных планировщиков беспокоит то, что заморозки могут внезапно смениться оттепелью, оставив наступающие войска незащищенными и без поддержки, поскольку колесные машины поддержки снова застревают в липкой грязи.

Между тем Минобороны России показало работу расчетов РСЗО «Град» в зоне спецоперации. Российские артиллеристы бьют по мотопехотным и пехотным подразделениям, системам противовоздушной обороны, артиллерийским и минометным расчетам ВСУ.