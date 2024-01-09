Спецоперация 09 января 2024, 03:18 Британский вице-маршал заявил, что Украина обречена Вице-маршал Белл заявил, что Россия уничтожает ВПК Украины одним ударом Pixabay

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Российская армия одним ударом уничтожает создававшийся несколько лет украинский военно-промышленный комплекс, заявил вице-маршал ВВС Великобритании в отставке Шон Белл в статье для издания Sky News. По его словам, положение Украины выглядит обреченным.

Белл напомнил, что Украина обладает сравнительно молодой промышленной базой. Ранний уровень развития делает ее уязвимой перед российскими ударами. По словам эксперта, Украине требуется несколько месяцев, чтобы восстановить последствия одной атаки ВС РФ.

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Вице-маршал подчеркнул, что Украина не сможет поддерживать боеспособность без постоянной поддержки со стороны Запада. В противном случае страна окажется «обречена на подавление» Россией.

Ранее украинский политолог Вадим Карасев заявил, что точечные российские удары лишают Украину возможности производить собственное вооружение и снижают эффективность аэродромов, используемых для атак Крыма. Экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон, в свою очередь, отметил, что повысившаяся интенсивность действий ВС РФ затрудняет подготовку украинских новобранцев.