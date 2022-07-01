Британский Sky News признал, что жители Лисичанска не уходят из города в надежде на Россию

Многие жители Лисичанска рассчитывают на приход российских войск и полное освобождение города от Вооруженных сил Украины. Об этом рассказал спецкор британского телеканала Sky News Алекс Кроуфорд.

По его словам, украинская полиция пытается убедить местных жителей эвакуироваться, но они не соглашаются. В городе, по примерным подсчетам, остаются 10–15 тысяч человек. Алекс Кроуфорд во время рейда встретил на улице нескольких человек, которые высказались против вступления Украины в ЕС и НАТО и назвали российские войска освободителями. Такой позиции, по его словам, здесь придерживаются многие.

«Россия хочет помочь Украине», — сказал мужчина, пытаясь набрать воды.

Другой житель Лисичанска заявил, что президент Украины Владимир Зеленский на протяжении пяти месяцев не платит пенсии. Мимо прошла женщина, напевая советскую песню о войне. Узнав, что перед ней британский журналист, она обвинила западные СМИ во лживой подаче информации.

«Люди в этом городе представляют собой смесь сильно различающихся взглядов, возможно, только с одним общим желанием — чтобы боевые действия окончились», — признал журналист.