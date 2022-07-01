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    01 июля 2022, 11:49

    Британский Sky News признал, что жители Лисичанска не уходят из города в надежде на Россию

    Британский Sky News сообщил, что многие жители Лисичанска ждут прихода России

    Екатерина Виславская

    Многие жители Лисичанска рассчитывают на приход российских войск и полное освобождение города от Вооруженных сил Украины. Об этом рассказал спецкор британского телеканала Sky News Алекс Кроуфорд.

    Британский Sky News признал, что жители Лисичанска не уходят из города в надежде на Россию

    По его словам, украинская полиция пытается убедить местных жителей эвакуироваться, но они не соглашаются. В городе, по примерным подсчетам, остаются 10–15 тысяч человек. Алекс Кроуфорд во время рейда встретил на улице нескольких человек, которые высказались против вступления Украины в ЕС и НАТО и назвали российские войска освободителями. Такой позиции, по его словам, здесь придерживаются многие.

    «Россия хочет помочь Украине», — сказал мужчина, пытаясь набрать воды.

    Другой житель Лисичанска заявил, что президент Украины Владимир Зеленский на протяжении пяти месяцев не платит пенсии. Мимо прошла женщина, напевая советскую песню о войне. Узнав, что перед ней британский журналист, она обвинила западные СМИ во лживой подаче информации.

    «Люди в этом городе представляют собой смесь сильно различающихся взглядов, возможно, только с одним общим желанием — чтобы боевые действия окончились», — признал журналист.