Британский наемник умер в плену в ДНР

Британский наемник Пол Ури, находившийся в плену в Донецкой Народной Республике, умер 10 июля от хронических болезней. Об этом в пятницу, 15 июля, сообщила омбудсмен ДНР Дарья Морозова.

Омбудсмен подчеркнула, что Полу Ури оказали всю необходимую медицинскую помощь, «несмотря на тяжесть вменяемого преступления». Но, «учитывая диагнозы и стресс», 10 июля он умер.

«Уже во время первого медицинского осмотра у Пола Ури был выявлен ряд хронических заболеваний. В том числе инсулинозависимый диабет, поражение дыхательной системы, почек и ряд заболеваний сердечно-сосудистой системы», — сообщила уполномоченный по правам человека в ДНР на своем официальном сайте.

Морозова отметила, что Ури — профессиональный военный, принимавший участие в конфликтах в Афганистане, Ираке, Ливии и на Украине.

Британский подданный был в числе плененных иностранных наемников в ДНР. Всем им предъявлены обвинения в наемничестве, а после завершения следственных действий они ответят перед судом, напомнила омбудсмен.

«Он находился в подавленном психологическом состоянии из-за безразличия к его судьбе на родине. Понимал, что представители Великобритании проигнорировали даже возможность проведения переговоров о его возвращении в рамках процедуры обмена пленными. Более того, не предоставили необходимые медицинские препараты по линии МККК», — сообщила Морозова.